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Сегодня, 00:39

UFC в июле проведет турнир в Лондоне

Евгений Козинов
Корреспондент
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Промоушен Ultimate Fighting Championship (UFC) определился с датой нового турнира в Великобритании.

«Несколько источников подтвердили, что следующий UFC UK состоится 23 июля, но уже в Лондоне. Кроме того, но отнеситесь к этому с долей скептицизма, главным боем турнира может стать поединок Камару Усмана против Леона Эдвардса, если все пойдет по плану», — написал в Twitter спортивный журналист Аль Зуллино.

34-летний нигериец Усман за карьеру одержал 20 побед и потерпел 1 поражение. На счету 30-летнего англичанина Эдвардса 19 побед и 3 поражение. Также его два боя остались без результата.

Камару Усман
ММА
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