Мэтт Браун: «Чимаев не потянет Камару Усмана»

Американский ветеран ММА Мэтт Браун (23-19) сообщил, что он впечатлен выступлением Хамзата Чимаева (11-0) в бою с Гилбертом Бернсом (20-5) на UFC 273, однако считает, что в данный момент швед не одолеет чемпиона дивизиона Камару Усмана (20-1).

«Честно говоря, я был впечатлен выступлением Чимаева, потому что Бернс реальный топ. Абсолютно каждый может проиграть Гилберту. Этот мужик очень жесткий, поэтому выступление Хамзата меня поразило, — сказал Браун в подкасте The Fighter vs. The Writer. — Он проделал большую работу, показал, что может контролировать себя даже в тех моментах, когда его роняли на канвас.

Это ведь всего 5-й бой для Хамзата в UFC? И он уже дерется с Бернсом? Это безумие. Ему нужно было сейчас пройти через огонь и воду, потому что рано или поздно он бы с этим столкнулся. Хамзат извлечет из этого боя уроки, чтобы в дальнейшем стать лучше. Сейчас я думаю, что в данный момент Чимаев не потянет Камару Усмана. Да, математика в ММА не работает, но то, как он прошел Бернса говорит мне, что он не победит Усмана".

Чимаев победил Бернса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок получил бонус «Бой вечера».