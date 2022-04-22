Мокаев проведет бой против Джонсона на турнире UFC 23 июля

Уроженец Дагестана, ныне представляющий Великобританию Мухаммад Мокаев узнал следующего соперника. Как сообщает ESPN, во втором свою поединке в UFC 21-летний боец наилегчайшего веса встретится с чемпионом LFA Чарльзом Джонсоном.

По информации источника, Мокаев проведет бой 23 июля. Турнир пройдет в Лондоне.

Мокаев дебютировал в UFC с победы над Коди Дерденом (12-4) на UFC Fight Night 204 в Лондоне (19 марта). Мокаев выиграл сабмишном (удушением гильотиной) на 58-й секунде боя.