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Александр Емельяненко: «Если Хабиб Нурмагомедов захочет со мной подраться — я ему не откажу»

18:01
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский тяжеловес Александр Емельяненко порассуждал на тему возможного противостояния с экс-чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Наш бой с Хабибом вообще нереален. Хабиб же борец, не боксер, — цитирует Vseprosport.ru Емельяненко. — Причем в стойке он двигается на полной подошве. Во всех боях Нурмагомедов побеждал, переводя в партер и изматывая соперника, а побед нокаутом в стойке у него, по-моему, даже нет».

Непобежденный Нурмагомедов (29 побед) завершил карьеру в октябре прошлого года после победы удушающим приемом над американцем Джастином Гэтжи.

«Хабиб поставил точку и сказал, что перестает выступать и возвращаться не будет. Вот вернется Хабиб, захочет со мной подраться — я ему не откажу. Я готов к любым предложениям. Я ведь и Тарасова не выбирал, он вызвал меня. А мне без разницы», — подчеркнул Емельяненко.

18 сентября в промоушене «Наше Дело» Емельяненко встретился по правилам бокса с блогером Артемом Тарасовым, выиграв у него единогласным решением судей. В ММА у 40-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья.

Дополнительная информация:

https://www.vseprosport.ru/blog/intervju-aleksandra-emeljanenko-o-boe-s-tarasovym-habibe-i-vybor

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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