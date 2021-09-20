Российский тяжеловес Александр Емельяненко порассуждал на тему возможного противостояния с экс-чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Наш бой с Хабибом вообще нереален. Хабиб же борец, не боксер, — цитирует Vseprosport.ru Емельяненко. — Причем в стойке он двигается на полной подошве. Во всех боях Нурмагомедов побеждал, переводя в партер и изматывая соперника, а побед нокаутом в стойке у него, по-моему, даже нет».

Непобежденный Нурмагомедов (29 побед) завершил карьеру в октябре прошлого года после победы удушающим приемом над американцем Джастином Гэтжи.

«Хабиб поставил точку и сказал, что перестает выступать и возвращаться не будет. Вот вернется Хабиб, захочет со мной подраться — я ему не откажу. Я готов к любым предложениям. Я ведь и Тарасова не выбирал, он вызвал меня. А мне без разницы», — подчеркнул Емельяненко.

18 сентября в промоушене «Наше Дело» Емельяненко встретился по правилам бокса с блогером Артемом Тарасовым, выиграв у него единогласным решением судей. В ММА у 40-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья.