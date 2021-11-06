UFC попробует организовать еще один бой Чимаева в 2021 году

Глава UFC Дана Уайт в пятницу после церемонии взвешивания перед турниром UFC 268 сообщил, что промоушен уже работает над организацией нового боя для Хамзата Чимаева.

Шведский боец чеченского происхождения в прошлые выходные победил Ли Джинглиана на турнире UFC 267 в Абу-Даби, задушив оппонента в первом раунде. На счету 27-летнего Чимаева в ММА 10 боев и ни одного поражения.

«Да», — коротко ответил Уайт, когда его спросили, увидят ли фанаты Чимаева снова в октагоне в 2021 году.

«Камару Усман? Не знаю, готов ли Чимаев к этому. Он только что пробился в десятку лучших, сражаясь с 11-м номером в рейтинге. Совсем другое дело, когда ты попадаешь в топ-10 и начинаешь драться с пятым номером и выше. Ему осталось один или два боя до возможного чемпионства», — добавил глава UFC, слова которого приводит MMA Fighting со ссылкой на TSN.