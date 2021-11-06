В лиге Хабиба Нурмагомедова категорически против подписания Александра Емельяненко

Президент лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC Шамиль Завуров заявил, что он категорически против подписания контракта с прославленным российским тяжеловесом Александром Емельяненко.

«Ни в коем случае нет интереса к Александру Емельяненко, — улыбаясь ответил Завуров журналистам, включая «СЭ». — Категорически не хочу, чтобы он выступал в нашей лиге. Как бы он там ни вернулся, что бы он ни делал, [мне] не нравится, как он ведет себя. Если мы начнем переговоры вести, то думаю, что все это зайдет в тупик. Мы не сможем вести с ним дела. Мы люди прямые: сказали — сделали. Я думаю, что с ним [Александром Емельяненко] нам будет тяжело».

«Всегда ли у меня было такое отношения к Александру Емельяненко? Нет, у меня сейчас тоже... Он мне ничего плохого не сделал, так же, как и я ему, — продолжил Завуров. — Но если мне боец не интересен, то зачем я его должен подписывать и тратить на него большие деньги? Если мне боец интересен, то не имеет значения, сколько бы он ни стоил, мы будем стараться привлечь его в нашу лигу. Я думаю, если он [Александр Емельяненко] мне, Хабибу, нашей команде не интересен, то зачем? Для какого-то хайпа нам это не нужно».

Свой последний поединок Александр Емельяненко провел 18 сентября в поп-ММА организации «Наше Дело» против блогера Артема Тарасова. Тяжеловес победил единогласным решением судей по итогам трехраундового боя по правилам бокса, но в перчатках для ММА.