Шведский боец российского происхождения Хамзат Чимаев проведет поединок против англичанина Леона Эдвардса 19 декабря, информирует пресс-служба UFC.

Бой возглавит турнир UFC Вегас 17, который станет последним в 2020 году.

26-летний Чимаев провел в UFC три поединка, во всех одержав победы. В последнем бою он нокаутировал Эдмена Шахбазяна. В рейтинге полусреднего веса он занимает 15-е место.

29-летний Эдвардс в предыдущем поединке победил Рафаэля дос Аньоса. В UFC у него 12 боев (10 побед, 2 поражения).