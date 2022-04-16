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Сегодня, 20:02

UFC подтвердил бой между Волковым и Розенструйком 4 июня

Матвей Морозов
Корреспондент
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Боец Александр Волков (34-10) подерется с Жаирзиньо Розенструйком (12-3) 4 июня, сообщает пресс-служба UFC.

Тяжеловесы возглавят турнир UFC Fight Night, который должен пройти в Лас-Вегасе (Невада).

Последний бой 33-летний россиянин провел 20 марта против Тома Аспиналла на турнире UFC Fight Night 204. Поединок закончился победой британца в первом раунде болевым на руку.

Розенструйк последний раз дрался 25 сентября 2021 года. Тогда 34-летний суринамец проиграл Кертису Блэйдсу решением судей.

Александр Волков (единоборства)
Жаирзиньо Розенструйк
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