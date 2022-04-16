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Сегодня, 22:56

Гаджиев призвал чемпиона Bellator Вадима Немкова перейти в UFC

Иван Шитик
Корреспондент
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Российскому бойцу Вадиму Немкову следует сменить Bellator на UFC, заявил президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев.

«Я считаю, что Вадим перерос Bellator. При всем уважении к Лиге, но Вадиму нужно давно попробовать свои силы в UFC. Если он этого не сделает, то у него всегда будет ощущение, что он недоработал. Я считаю, что Немков способен драться за самые высокие места, поэтому этот бой-реванш с Андерсоном, вероятнее всего, станет для него финальным. Очень надеюсь, что Вадим быстро оправится и будет штурмовать новые вершины, иначе это будет просто бег по кругу», — сказал Гаджиев «РБК Спорт».

Поединок в полутяжелом весе между россиянином — обладателем чемпионского титула Вадимом Немковым и американцем Кори Андерсоном на турнире Bellator 277 в Сан-Хосе (США) был признан несостоявшимся, россиянин сохранил титул.

Источник: https://sportrbc.ru/news/625a8bdc9a794781749aa0e3
Вадим Немков
Камил Гаджиев
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