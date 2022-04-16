Одноклубник Немкова: «Вадим не успел восстановиться к бою с Андерсоном»

Одноклубник Немкова рассказал о сложностях подготовки к бою против Андерсона

Боец Bellator и одноклубник Вадима Немкова Валентин Молдавский рассказал о сложностях при подготовке к бою с Кори Андерсоном. По словам Молдавского, Немков не успел восстановиться к поединку.

— Вадим вел бой, как и планировали, или что-то пошло не по плану?

— Первый раунд Вадим выиграл, вторые два проиграл. Вряд ли у кого-то в подготовке есть план проигрывать какие-то раунды.

— Вадим говорил, что подготовка была не самой лучшей — она затянулась на четыре месяца из-за переноса боя.

— Это основной момент, из-за которого Вадим начал уставать. Он перегрузился и не успел восстановиться к бою.

— Когда Вадим улетал на бой, не было опасений, что он готов не на сто процентов?

— Перед каждым боем ты не можешь быть уверен, что готов на сто процентов. Всегда есть какие-то факторы — перегрузился, заболел, получил травму. Но это не повод сниматься. Так что никаких опасений у меня не было, — приводит слова Молдавского «РБ Спорт».

Напомним, Немков и Андерсон дрались 16 апреля в финале Гран-при Bellator. В третьем раунде в партере Андерсон нанес Немкову удар головой, из-за которого у россиянина открылась глубокая сечка. Врач не позволил продолжить поединок, и судьи признали его несостоявшимся.