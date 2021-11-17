Махачев в последних 10 боях пропустил меньше всего ударов среди всех бойцов UFC, входящих в топ-5
22:50
Четвертый номер легкого веса UFC Ислам Махачев в последних 10 поединках пропускает меньше всего значимых ударов среди всех действующих бойцов-мужчин, входящих в топ-5 своего дивизиона.
Ислам Махачев — 77 значимых ударов пропустил в последних 10 боях UFC;
Франсис Нганну — 117;
Кертис Блейдс — 136;
Чарльз Оливейра — 200;
Бенил Дариуш — 209.
Махачев пропустил всего 77 ударов за последние 10 боев в промоушене — 7,7 в среднем за поединок.
30 октября он победил Дэна Хукера кимурой в первом раунде поединка на UFC 267 в Абу-Даби.
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