Махачев в последних 10 боях пропустил меньше всего ударов среди всех бойцов UFC, входящих в топ-5

Четвертый номер легкого веса UFC Ислам Махачев в последних 10 поединках пропускает меньше всего значимых ударов среди всех действующих бойцов-мужчин, входящих в топ-5 своего дивизиона.

Ислам Махачев — 77 значимых ударов пропустил в последних 10 боях UFC;

Франсис Нганну — 117;

Кертис Блейдс — 136;

Чарльз Оливейра — 200;

Бенил Дариуш — 209.

Махачев пропустил всего 77 ударов за последние 10 боев в промоушене — 7,7 в среднем за поединок.

30 октября он победил Дэна Хукера кимурой в первом раунде поединка на UFC 267 в Абу-Даби.