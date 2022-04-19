Боец UFC Грин обвинил Яна и Физиева в употреблении допинга

Боец UFC Бобби Грин (29-13) выразил мнение, что тренирующиеся в Таиланде бойцы употребляют запрещенные препараты - в том числе Петр Ян (16-3) и Рафаэль Физиев (11-1).

«Если ты тренируешься в Таиланде, я буду подозрительно на тебя смотреть, потому что там бойцы могут доставать себе препараты без рецепта, — сказал Грин в подкасте Джо Рогана The Joe Rogan Experience. — При этом Антидопинговое агентство США туда не латает.

Например, Рафаэль Физиев на взвешивании не хотел снимать футболку, когда его об этом попросили сотрудники UFC. Он такой: «Что? Снять футболку? Зачем?». Он не хотел, чтобы его акне кто-нибудь увидел. В этот момент я подумал: «Чувак, ты попался». Физиев не снял футболку, но я заметил сыпь на его теле. Петр Ян тоже тренируется в Таиланде. К черту этих ребят!»

Ян проиграл Алджамейну Стерлингу (21-3) раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Физиев снялся с боя против Рафаэля Дос Аньоса (31-13) на UFC 272, который должен был пройти 6 марта. По словам журналиста Ариэля Хельвани, у Физиева был обнаружен ковид.