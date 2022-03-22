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Сегодня, 21:47

UFC планирует провести четвертый бой между Дейвесоном Фигередо и Брэндоном Морено

Иван Торопцев
Корреспондент
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UFC планирует провести четвертый поединок между Дейвесоном Фигередо и Брэндоном Морено, сообщает MMAmania.

Ожидается, что бой состоится в рамках одного из июльских турниров организации. В данный момент подтверждено проведение только одного турнира UFC в этом месяце: 2 июля должен состояться UFC 276.

Первый бой между Морено и Фигередо состоялся в декабре 2020 года, тогда была зафиксирована ничья. Во втором поединке в июне 2021 года Морено победил Фигередо и завоевал титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе. В третьем бою бразилец выиграл у мексиканца и вернул себе чемпионский пояс.

Источник: https://www.mmamania.com/2022/3/22/22991267/report-deiveson-figueiredo-vs-brandon-moreno-4-in-the-works-ufc-card-july-mma
UFC
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