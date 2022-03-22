UFC планирует провести четвертый бой между Дейвесоном Фигередо и Брэндоном Морено

UFC планирует провести четвертый поединок между Дейвесоном Фигередо и Брэндоном Морено, сообщает MMAmania.

Ожидается, что бой состоится в рамках одного из июльских турниров организации. В данный момент подтверждено проведение только одного турнира UFC в этом месяце: 2 июля должен состояться UFC 276.

Первый бой между Морено и Фигередо состоялся в декабре 2020 года, тогда была зафиксирована ничья. Во втором поединке в июне 2021 года Морено победил Фигередо и завоевал титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе. В третьем бою бразилец выиграл у мексиканца и вернул себе чемпионский пояс.