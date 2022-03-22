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Масвидаль рассказал, из-за чего подрался с Ковингтоном

Давид Хачатрян
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Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль сообщил, что не позволит, чтобы кто-то говорил плохого о его детях. Так он намекнул на причину драки с Колби Ковингтоном 22 марта у стейк-хауса в Майами.

«Доброе утро всем, кроме тех, кто думает, что говорить о чьих-то детях — это круто», — написал Масвидаль в Twitter.

Ковингтон и Масвидаль подрались ночью у стейк-хауса в Майами, сообщает Fox Sports 640 South Florida. По словам менеджера Масвидаля Малки Кавы, Масвидаль выбил Ковингтону зуб.

Масвидаль проиграл Ковингтону единогласным решением судей (49 — 46, 50 — 44, 50 — 45) в главном событии UFC 272. Турнир проходил 6 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, Невада (США).

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