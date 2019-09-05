UFC перед боем Хабиба и Порье продает папахи по 10 тысяч рублей за штуку

В официальном магазине UFC в Абу-Даби дагестанские папахи продаются за 550 дирхамов (около 9900 рублей). Также в одном из торговых центров столицы ОАЭ работает лавка, где одну папаху можно приобрести за 300 дирхамов, что тоже недешево — порядка 5400 рублей. По словам продавцов, папахи привезены из Дагестана.

Папаха — символ чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиба Нурмагомедова. 7 сентября в Абу-Даби он проведет бой с американцем Дастином Порье. (Илья Андреев)

Дагестанская лавка. Тут папахи в два раза дешевле, чем в сторе UFC. 300 дирхам (5400 рублей), в сторе — 550 (9900 рублей). Цены мощные в любом случае. Привезли папахи из Дагестана. pic.twitter.com/TE77cjwRb8 — Бокс/ММА (@boxing_mma_se) September 4, 2019