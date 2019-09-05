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UFC перед боем Хабиба и Порье продает папахи по 10 тысяч рублей за штуку

10:02
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В официальном магазине UFC в Абу-Даби дагестанские папахи продаются за 550 дирхамов (около 9900 рублей). Также в одном из торговых центров столицы ОАЭ работает лавка, где одну папаху можно приобрести за 300 дирхамов, что тоже недешево — порядка 5400 рублей. По словам продавцов, папахи привезены из Дагестана.

Папаха — символ чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиба Нурмагомедова. 7 сентября в Абу-Даби он проведет бой с американцем Дастином Порье. (Илья Андреев)

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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