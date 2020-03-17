UFC отменил три ближайших турнира

В UFC принято решение отложить на неопределенный срок проведение трех турниров — в Лондоне, Коламбусе и Портленде. Причина — угроза распространения коронавируса.

— Мероприятие в эти выходные, а также 28 марта и 11 апреля перенесены на неопределенный срок, — приводит слова главы UFC Даны Уайта в своем Twitter журналист Майкл Кэррол. — UFC также предлагает поддержку любому сотруднику и члену его семьи, которому может потребоваться медицинская поддержка в ближайшие недели и месяцы.

Пока неясны перспективы турнира UFC 249, на котором чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов должен провести защиту титула против Тони Фергюсона. Бой намечен на 18 апреля, место проведения — Бруклин. Ранее власти Нью-Йорка объявили бессрочный запрет на публичные собрания численностью свыше 500 человек. Одним из вариантов переноса был Лас-Вегас, но Атлетическая комиссия штата Невада приостановила все спортивные мероприятия на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 170 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи пациентов скончались. При этом около 75 тысяч заболевших выздоровели.

В Европе наиболее сложная обстановка сложилась в Италии, Испании и Франции. В России в настоящее время зафиксировано 93 случая COVID-19.