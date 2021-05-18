UFC объявил следующий бой Олейника

UFC подтвердил бой между российским бойцом Алексеем Олейником и Сергеем Спиваком из Молдавии.

Поединок пройдет в рамках турнира UFC Fight Night, который состоится в ночь на 20 июня по московскому времени.

43-летний Олейник в ММА одержал 59 побед и потерпел 15 поражений, еще один бой завершился вничью. В феврале Олейник уступил Крису Докосу техническим нокаутом.

Главным событием турнира станет бой американского полулегковеса Дэна Иге с Чон Чхан Соном по прозвищу «Корейский Зомби».