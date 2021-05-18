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Фергюсон — о дальнейшей карьере после поражения Дариушу: «Все только начинается»

10:20
Тони Фергюсон. Фото AFP
Тони Фергюсон. Фото AFP
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Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон рассказал о дальнейших планах после третьего поражения подряд в своей карьере.

«Это еще не конец, Мак-Гэвин... Это то, как я это вижу... Все только начинается», — процитировал Фергюсон фразу из комедийного фильма «Счастливчик Гилмор».

«Уйти на пенсию и дать этим ублюдкам перерыв!? Нет, я так не думаю. Это не по мне... Теперь я злой», — написал он в Instagram.

В минувшие выходные в Хьюстоне на UFC 262 Фергюсон уступил Бенеилу Дариушу единогласным решением судей.

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