Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон рассказал о дальнейших планах после третьего поражения подряд в своей карьере.

«Это еще не конец, Мак-Гэвин... Это то, как я это вижу... Все только начинается», — процитировал Фергюсон фразу из комедийного фильма «Счастливчик Гилмор».

«Уйти на пенсию и дать этим ублюдкам перерыв!? Нет, я так не думаю. Это не по мне... Теперь я злой», — написал он в Instagram.

В минувшие выходные в Хьюстоне на UFC 262 Фергюсон уступил Бенеилу Дариушу единогласным решением судей.