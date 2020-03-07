UFC не планирует отменять турниры из-за коронавируса

Глава UFC Дана Уайт на пресс-конференции по бою между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном отметил, что для его организации — главное безопасность спортсменов. Тем не менее, отменять турниры из-за коронавируса пока не планируется.

— Прежде всего, конечно мы заботимся о здоровье и безопасности наших бойцов, это на первом месте, — сказал Уайт. — Делаем все возможное, чтобы защитить их. Ни в коем случае не отменяем турниры.

Бой между Хабибом и Фергюсоном пройдет 18 апреля в Нью-Йорке на шоу UFC 249. На счету 31-летнего Хабиба — 28 побед, 0 поражений в ММА. У 36-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения.