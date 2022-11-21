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Сегодня, 14:00

UFC может провести турнир в Казахстане в следующем году

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Президент промоушена Naiza Нурбек Карабала сообщил, что турнир UFC может пройти в Казахстане.

«Мы ведем переговоры с UFC для того, чтобы провести турнир в Казахстане. Это возможно будет в конце 2023 года или в 2024-м», — приводит слова Карабалы «Вестник ММА».

Ранее турнир UFC уже планировался в Казахстане в июне 2020 года, но был отменен из-за пандемии коронавируса. В России состоялось три ивента UFC: два раза в Москве (15 сентября 2018-го и 9 ноября 2019-го) и один раз в Петербурге (20 апреля 2019-го).

UFC
ММА
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