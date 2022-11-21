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Сегодня, 09:42

Чендлер хочет подраться с Масвидалем за пояс BMF

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Американский боец легкого веса Майкл Чендлер заявил о желании провести бой с Хорхе Масвидалем за титул BMF.

«Скажите мне, кто сейчас крутейший ублюдок в UFC. Скажите мне, кого бы выбрали фанаты, если бы мы устроили опрос прямо сейчас. У меня есть пара титулов, и я собираюсь добавить еще несколько. Этот пояс BMF отлично смотрелся бы рядом с ними. Я не особо раздумывал об этом поединке раньше, но попробуйте сказать, что это не дало бы толчок всему миру смешанных единоборств. Майкл Чендлер против Хорхе Масвидаля за титул BMF! Скала выходит с поясом на плече, а через 15 минут вручает его мне», — приводит слова Чендлера ESPN.

Масвидаль завоевал пояс BMF в поединке с Нейтом Диазом в ноябре 2019 года.

Майкл Чендлер
Хорхе Масвидаль
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