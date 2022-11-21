Экс-бойца UFC Оверима подозревают в употреблении допинга

Бывший боец UFC Алистар Оверим ожидает расследования относительно того, использовал ли он запрещенные вещества при подготовке к поединку против Бадра Хари в турнире Glory.

Как сообщает De Telegraaf со ссылкой на источники, допинг-проба Оверима показала положительный результат после того, как он сдал мочу после боя с Хари. Сообщается, что теперь Оверим ожидает результаты анализа допинг-пробы B.

Голландец победил Бадра Хари в третьем поединке по правилам кикбоксинга. Следующим соперником Оверима должен был стать чемпион Glory Рико Верхувен.