30 июля пройдет турнир UFC 291 по смешанным единоборствам в Солт-Лейк-Сити (США) на «Vivint Arena». Основной кард начнется в 05.00 по московскому времени. Прямую видеотрансляцию турнира покажут на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединков Дастин Порье — Джастин Гейджи и Ян Блахович — Оливейра.

Бой Порье с Гейджи (Гэтжи) начнется около 07.00 мск, а Блахович и Перейра выйдут в октагон примерно в 06.30.

UFC 291: время начала, основной кард и россияне на турнире