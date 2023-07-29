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UFC 291: прямая трансляция турнира Порье — Гейджи и Блахович — Перейра

Прямая трансляция турнира UFC 291 начнется в 05.00 мск на «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Боец ММА Дастин Порье.
Дастин Порье.
Фото Global Look Press

30 июля пройдет турнир UFC 291 по смешанным единоборствам в Солт-Лейк-Сити (США) на «Vivint Arena». Основной кард начнется в 05.00 по московскому времени. Прямую видеотрансляцию турнира покажут на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединков Дастин Порье — Джастин Гейджи и Ян Блахович — Оливейра.

Бой Порье с Гейджи (Гэтжи) начнется около 07.00 мск, а Блахович и Перейра выйдут в октагон примерно в 06.30.

UFC 291: время начала, основной кард и россияне на турнире

Источник: https://www.sport-express.ru/martial/
UFC
ММА
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