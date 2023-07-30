«Тандовский» победил «Чибиса», «Хан» остался чемпионом. Результаты главных боtв TOP DOG 22

29 июля в Казани состоялся турнир по кулачным боям TOP DOG 22, где в главном бою вечера Иса «Тандовский» Исаев победил Николая «Чибиса» Чибисова единогласным решением судей.

В со-главном бою чемпион легчайшей весовой категории Чингис «Хан» Салбырын провел первую титульную защиту титула против Николая «Ebosher» Терехова. Бой продлился все 5 раундов и завершился вничью.

В международном поединке чемпион TOP DOG в легком весе Кантемир Калажоков победил представителя Казахстана Васифа Аббасова единогласным решением судей.