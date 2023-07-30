UFC 291: Гейджи победил Порье и другие результаты турнира

В Солт-Лейк-Сити, США, завершился турнир UFC 291, в главном бою которого Джастин Гейджи (25-4) победил Дастина Порье (29-8) нокаутом во втором раунде. Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Легкий вес (бой за титул BMF): Джастин Гейджи (США) победил Дастина Порье (США) — КО, 2-й раунд.

Полутяжелый вес: Алекс Перейра (Бразилия) победил Яна Блаховича (Польша) — Раздельное решение судей (29-28, 28-29, 29-28).

Тяжелый вес: Деррик Льюис (США) победил Маркуса Рожериу де Лиму (Бразилия) — TKO, 1-й раунд.

Легкий вес: Бобби Грин (США) победил Тони Фергюсона (США) — Сабмишн, 3-й раунд.

Полусредний вес: Кевин Холланд (США) победил Майкла Кьезу (США) — Сабмишн, 1-й раунд.

Предварительные бои:

Полусредний вес: Габриел Бонфим (Бразилия) победил Тревина Джайлса (США) — Сабмишн, 1-й раунд.

Наилегчайший вес: Сиджей Вергара (США) победил Винисиуса Сальвадора (Бразилия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Средний вес: Роман Копылов (Россия) победил Клаудио Рибейро (Бразилия) — KO, 2-й раунд.

Полусредний вес: Джейк Мэттьюс (Австралия) победил Дарриуса Флауэрса (США) — Сабмишн, 2-й раунд.

Ранние предварительные бои:

Полусредний вес: Урош Медич (Сербия) победил Мэттью Семельсбергера (США) — TKO, 3-й раунд.

Наилегчайший вес: Миранда Мэверик (США) победила Присцилу Качоэйру (Бразилия) — Сабмишн, 3-й раунд.