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Сегодня, 07:56

Конор Макгрегор бросил вызов Гейджи: «К черту Чендлера»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) обратился к обладателю титула BMF Джастину Гейджи (25-4) с предложением провести поединок.

«Джастин, я дам тебе пощечину. Я — настоящий BMF. Он может драться за гроши, если захочет, но мне нужны деньги, я здесь командую. К черту Чендлера, если ты хочешь этого [боя], требуй», — написал Макгрегор в Twitter.

Гейджи нокаутировал Дастина Порье (29-8) во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.

Дастин Порье
Джастин Гейджи
Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
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