Гэтжи: «Удача — огромный фактор в клетке, и слава Богу, сегодня я был по ее сторону»

Американский боец Джастин Гейджи прокомментировал победу в главном поединке UFC 291 над соотечественником Дастином Порье.

«По сравнению с другими видами спорта в ММА у тебя редко бывает возможность на отмщение. Обычно мы проигрываем, возвращаемся домой и это поражение поедает нас. А тут я вернулся и снова доказал всем. Я сказал Дастину, что он мой любимый боец.

Удача — огромный фактор в этой клетке, и слава Богу, в этот раз я оказался по ее сторону. Безумный, непрощающий спорт, но у меня лучший тренер, и я верил в свои способности, я рад вдохновлять вас, я здесь для этого. Я по сравнению с первым боем против Дастина — это день и ночь. И это благодаря этому парню, который преподал мне урок, и я благодарен Богу за этот урок. Вы знаете, что я хочу дальше, я хочу драться за пояс.

Хайкик? Я в жизни не выбрасывал его, просто мой тренер попросил меня оставаться... я сохранял спокойствие, как будто еще один день дома, я не чувствовал волнения, я просто люблю публику. [смотрит повтор хайкика] Ох, безумие... Честно, я, блин, удивил самого себя, я выбрасывал этот удар разок с Физиевым, и подумал: «Ого, прикольно». Я заметил, что Дастин после левого прямого ждал контратаку, поэтому я сделал ложную контратаку и довел кик. Я выбрасывал этот удар в первом раунде, но в этот раз он почему-то прям залетел в голову, может, удача, не знаю", — сказал Гейджи в октагон-интервью.