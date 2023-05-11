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UFC 285 с участием Джона Джонса стал самым продаваемым турниром за год

Давид Хачатрян
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Возвращение экс-чемпиона UFC в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1) собрало больше всего зрителей у телеэкранов за последние 12 месяцев, сообщил финансовый директор Endeavor Джейсон Люблин. Тем не менее точные цифры продаж турнира UFC 285 Люблин не назвал.

«Мы продолжаем проводить все больше рекордных мероприятий по всему миру, — сказал Люблин во время звонка инвесторам во вторник. — UFC 284 в Перте стал самым кассовым событием в Австралии, а UFC 285 в Лас-Вегасе — самым кассовым коммерческим платным событием UFC за последние 12 месяцев. Кроме того, UFC 286 в Лондоне стал самым кассовым событием в истории O2 Arena».

Джонс победил Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Джон Джонс
ММА
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