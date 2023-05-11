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Ринг-анонсер UFC Брюс Баффер: «Я никогда не репетирую»

Давид Хачатрян
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Брюс Баффер, чей голос заряжает всю арену перед поединком в рамках турнира UFC, рассказал, что он чувствует перед объявлением бойцов в октагоне.

«Люди спрашивают, репетирую ли я перед боями, но я никогда этого не делаю, — написал Баффер в Twitter. — Мне нравится разминаться в октагоне, чтобы быть готовым к реву, особенно перед главными событиями. Когда я собираюсь объявить наших воинов в октагоне, я мысленно и физически погружаюсь в свой собственный режим Bufferzone, чтобы передать им всю свою энергию, чтобы поднять их на еще более высокий уровень. При этом я мысленно отгораживаюсь от всего вокруг, что позволяет мне сосредоточиться исключительно на бойцах, когда я встречаюсь с ними лицом к лицу, глядя в их тигриные глаза».

Баффер, который работает в UFC с 1996 года, известен своей коронной фразой «It's time!», которую он произносит перед началом главного события UFC.

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