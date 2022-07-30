Дана Уайт не считает Чимаева фаворитом в бою против Диаса

Глава UFC Дана Уайт объяснил, почему не считает шведского бойца Хамзата Чимаева (11-0) фаворитом в поединке против американца Нейта Диаса (20-13).

«Как и Ронда Роузи, могу говорить об этом целыми днями. ММА — вид спорта, в котором никто не является большим фаворитом. Любой может выиграть в любой момент. Одна вещь, которую уже видели в бою с Бернсом, давайте не будем забывать о том, что у Хамзата Чимаева, каким бы крутым он ни был взрывным, у него нет всего того опыта, который есть у других людей. Диас вынослив, он дрался со всеми, это его последний бой, поэтому никто не может считаться аутсайдером. Только не в UFC... У Нейта Диаса гангстерский менталитет, у Хамзата Чимаева гангстерский менталитет. Людям нравится это», — цитирует BJ Penn Уайта.

Бой Чимаева и Диаса возглавит UFC 279. Турнир должен состояться 10 сентября на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.