В ночь с 6 на 7 ноября в Нью-Йорке (США) пройдет турнир UFC 268.

В главном бою вечера на арене Madison Square Garden за титул в полусреднем весе подерутся американцы Камару Усман и Колби Ковингтон. Они проведут поединок во второй раз.

Первая встреча состоялась в декабре 2019 года. Тогда Усман добился успеха техническим нокаутом в 5-м раунде и защитил чемпионский титул UFC в полусреднем весе.

Рекорд Усмана — 19 побед и одно поражение, у Ковингтона — 16 побед и два поражения.

Прямую трансляцию турнира UFC 268 покажут онлайн-площадки Wink и More.tv, а также UFC Fight Pass. Поединки предварительного карда стартуют в 01.00 по московскому времени, основной кард — в 05.00.