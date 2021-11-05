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UFC 268, Джастин Гэтжи — Майкл Чендлер: где смотреть трансляцию боя

21:40
Джастин Гэтжи. Фото Global Look Press
Джастин Гэтжи. Фото Global Look Press
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В ночь с 6 на 7 ноября в Нью-Йорке (США) пройдет турнир UFC 268.

В главном карде в категории легкого веса американец Майкл Чендлер подерется со своим соотечественником Джастином Гэтжи.

Рекорд Гэтжи — 22 победы и три поражения, у Чендлера — 22 победы и 6 поражений.

Прямую трансляцию турнира UFC 268 покажут онлайн-площадки Wink и More.tv, а также UFC Fight Pass. Поединки предварительного карда стартуют в 01.00 по московскому времени, основной кард — в 05.00.

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Руслан Абушкин все материалы автора
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