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UFC 267: полный кард турнира

18:00
Петр Ян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Петр Ян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
30 октября UFC на Бойцовском острове в Абу-Даби пройдет турнир UFC 267, который возглавят сразу два титульных поединка.

В главном бою в полутяжелом весе Ян Блахович проведет вторую защиту пояса с первым номером рейтинга Гловером Тейшейрой. Вторым по значимости поединком турнира будет Петр Ян — Кори Сэндхаген за временный пояс.

Основной кард

Ян Блахович — Гловер Тейшейра — бой за титул в полутяжелом весе
Петр Ян — Кори Сэндхаген — бой за титул временного чемпиона в легчайшем весе
Ислам Махачев — Дэн Хукер
Александр Волков — Марчин Тыбура
Хамзат Чимаев — Ли Цзянлянь
Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир

Предварительный кард

Аманда Рибас — Вирна Жандироба
Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов
Альберт Дураев — Роман Копылов
Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов
Макван Амирхани — Лерон Мёрфи
Ху Яозонг — Андре Петроски
Дамир Исмагулов — Магомед Мустафаев
Тагир Уланбеков — Алан Насименто.

Канал «Рен ТВ» покажет два главных боя вечера: бой Петра Яна против Кори Сэндхагена за временный титул и Блаховича и Тейшейры за титул в тяжелом весе.

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