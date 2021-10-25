Эдгард Запашный считает, что Ян будет доминировать в поединке с Сэндхагеном

Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, чего он ожидает от поединка российского бойца ММА Петра Яна с Кори Сэндхагеном.

«На сегодняшний день Петр Ян — это один из самых ярких наших бойцов, — цитирует Запашного «РЕН ТВ». — Мне очень симпатизирует его порядочность, человечность. Я видел большое количество его интервью, в которых он очень уважительно отзывается о своей маме, о своих братьях, вообще о своей семье. Человек дисциплинированный. И чемпион.

У него есть один проигранный бой, который по-настоящему не является проигранным. Петр остается истинным чемпионом. На сегодняшний день я уверен, что данный бой будет для него проходящим. Бой должен состояться. Соперник его соскочил. Надеюсь, что Петр не получит никакой травмы и легко пройдет этого соперника.

Я убежден, что бой будет проходить в стиле Петра Яна, когда он будет сам доминировать, диктовать условия. Мне кажется, что любой соперник сейчас понимает, что это чемпион, что он сильнее всех остальных в этом дивизионе. Руководить на ринге будет он".

Бой Ян — Сэндхаген и другие поединки UFC 267 в прямом эфире покажет канал «РЕН ТВ». Турнир состоится 30 октября.