UFC 261 можно будет посетить без масок

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что на турнире UFC 261, который пройдет 24 апреля в Джексонвилле (штат Флорида, США), ношение масок для зрителей будет опционально.

«В Джексонвилле все снова открывается. Даже в Вегасе 1 июня начинает все открываться, а в июле уже будет открыто на 100 процентов, — цитирует Уайта bloodyelbow.com. — Еще нужно организовать некоторые вещи. Напрмиер, для атлетов еще будут пузыри. Однако что касается зрителей, то вы можете носить маску, а можете нет. Как хотите. Ваше решение».

В первые за долгое время UFC проводит турнир с заполненными трибунами. Билеты были раскуплены практически моментально после того, как поступили в продажу.

В рамках турнира состоятся три титульных поединка. Чемпион в полусреднем весе Камару Усман встретится с Хорхе Масвидалем, чемпионка в минимальном весе Чжан Вейли подерется с Роуз Намаюнас, а Валентина Шевченко сразится с Джессикой Андраде.