Российский боец MMA Александр Шлеменко отреагировал на новость, что Федор Емельяненко уходит из большого спорта. Об этом заявил президент организации Bellator Скотт Кокер.

«Я не знаю, как себя чувствует Федор. Но мне кажется, ему сейчас в Bellator намного интереснее, чем раньше, потому что в организации появились бывшие чемпионы UFС. Все зависит от того, как он себя чувствует. Я точно не из тех людей, кто будет гнать его на пенсию. Мне будет приятно, если Федор продолжит выступать», — сказал Шлеменко «СЭ»

Федору Емельяненко 44 года. Он — четырехкратный чемпион мира по смешанным единоборствам в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратный — по версиям Rings и WAMMA, а также четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.

(Владислав Флегонтов)