UFC 250: результаты раннего предварительного карда

В Лас-Вегасе (США) на арене APEX проходит турнир UFC 250. Из-за пандемии коронавируса зрители не допущены до шоу. Состоялись бои раннего предварительного карда.

Бразилец Герберт Бернс (11-2) в весовой категории до 68 кг победил Эвана Данхэма (18-9-1). Встреча завершилась в первом раунде сдачей американца.

Американец Девин Кларк (12-4) в весовой категории до 93 кг единогласным решением судей победил соотечественника Алонсо Менифилда (9-1) — 29-28, 29-28, 30-27.

Американец Алекс Перес (24-5) в весовой категории до 56,7 кг техническим нокаутом победил бразильца Жуссиера Формигу (23-8).

Турнир возглавит бой за титул чемпионки в полулегком весе между бразильянкой Амандой Нуньес и канадкой Фелицией Спенсер.

Нуньес — Спенсер и другие бои UFC 250: расписание и трансляция