UFC 2 августа: расписание турнира и прямая трансляция боев

В ночь с 1 на 2 августа по московскому времени пройдет турнир UFC Fight Night. Его главный бой — поединок двух американских бойцов в среднем весе — Дерек Брансон vs Эдмен Шахбазян.

Этот вечер единоборств также известен под названиями UFC Fight Night 173 и UFC on ESPN+ 31. Турнир примет арена UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

UFC Fight Night, 2 августа, арена UFC APEX, Лас-Вегас, штат Невада, США

Предварительные бои (начало — 1.00 мск 2 августа, трансляция: UFC Fight Pass, UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор)

Легчайший вес, 61,2 кг: Крис Гутиеррез (США) — Коди Дюрден (США)

Полулегкий вес, 65,8 кг: Джамалл Эммерс (США) — Тимур Валиев (Россия)

Средний вес, 83,9 кг: Эрик Спайсли (США) — Маркус Перес (Бразилия)

Легчайший вес, 61,2 кг: Рэй Борг (США) — Джозеф Манесс (США)

Полутяжелый вес, 93,0 кг: Эд Херманн (США) — Джеральд Мершарт (США)

Легчайший вес, 61,2 кг: Френки Саенз (США) — Джонатана Мартинес (США)

Основной кард (начало — 4.00 мск 2 августа, трансляция: UFC Fight Pass, UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор)

Средний вес, 83,9 кг: Кевин Холлэнд (США) — Тревин Джайлс (США)

Легкий вес, 70,3 кг: Ландо Ванната (США) — Бобби Грин (США)

Полусредний вес, 77,1 кг: Висенте Люке (США) — Рэнди Браун (США)

Наилегчайший вес, женщины, 56,7 кг: Джоанн Кальдервуд (Шотландия) — Дженнифер Майа (Бразилия)

Средний вес, 83,9 кг: Дерек Брансон (США) — Эдмен Шахбазян (США)