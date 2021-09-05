Учитель Забита: «Китайцы сверхтренированные машины, но у них нет духа»

Создатель и директор бойцовской школы «Пять сторон света» Гусейн Магомаев в интервью «СЭ» рассказал о противостояниях своих учеников с китайскими спортсменами.

«Забит по своей природе физической ничего из себя не представлял. Разве что у него было врожденное чувство боя. Но не был выносливым, не было объема легких. По ушу-саньда нам трудно было выдерживать три раунда работы с китайцами. Не выдерживали мы. Поэтому нам нужно было быстрее выиграть — в первом-втором раунде. Китайцы сверхтренированные. Но они машины. У них нет того, что я бы хотел видеть в своих учениках. У них нет духа такого. У китайцев нет этого как у этноса», — сказал Магомаев .

Школа «Пять сторон света» была основана Гусейном и Ольгой Магомаевыми в селении Халимбек-аул в 1970-х годах (официальная дата основания — 1996-й год).