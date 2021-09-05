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Учитель Забита: «Китайцы сверхтренированные машины, но у них нет духа»

18:00
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Создатель и директор бойцовской школы «Пять сторон света» Гусейн Магомаев в интервью «СЭ» рассказал о противостояниях своих учеников с китайскими спортсменами.

«Забит по своей природе физической ничего из себя не представлял. Разве что у него было врожденное чувство боя. Но не был выносливым, не было объема легких. По ушу-саньда нам трудно было выдерживать три раунда работы с китайцами. Не выдерживали мы. Поэтому нам нужно было быстрее выиграть — в первом-втором раунде. Китайцы сверхтренированные. Но они машины. У них нет того, что я бы хотел видеть в своих учениках. У них нет духа такого. У китайцев нет этого как у этноса», — сказал Магомаев.

Школа «Пять сторон света» была основана Гусейном и Ольгой Магомаевыми в селении Халимбек-аул в 1970-х годах (официальная дата основания — 1996-й год).

За время своей работы спортинтернат воспитал нескольких чемпионов мира по ушу-саньда и топ-бойцов ММА: Забита Магомедшарипова, Муслима Салихова, Бозигита Атаева, Магомеда Магомедова и других.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/martial/mma/reviews/intervyu-s-guseynom-magomaevym-uchitel-zabita-o-pokaznoy-religioznosti-lechenii-duha-i-chehove-1831717/

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Никита Горшенин все материалы автора

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