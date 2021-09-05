Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Аспинэлл: «Ган весь обвешан массивными мышцами. Хотелось бы проверить его кардио»

17:45
Том Аспинэлл. Фото Instagram
Том Аспинэлл. Фото Instagram
Теги:

Боец тяжелого веса UFC Том Аспинэлл (11-2, 4-0 в UFC) считает, что выносливость временного чемпиона Сирила Гана еще не была по-настоящему протестирована.

«Ган — блестящий боец, много раз пересекался с ним, дважды дрался против ребят из его команды (нокаутировал Баду локтями в UFC и нокаутировал Букичу в CW подставкой от лоукика — Прим. «СЭ»), он был в их углу, очень приятный парень. Я бы очень хотел проверить кардио Гана, потому что он весь обвешан массивными мыщцами. Пока его кардио смотрелось отлично, но хотелось бы испытать его [кардио] в более конкурентном бою, чем были у него раньше», — сказал Аспинэлл в интервью ютуб-каналу MMA On Point.

4 сентября Аспинэлл нокаутировал Сергея Спивака на UFC Vegas 36. Английский боец идет в промоушене на четырех победах подряд.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Никита Горшенин все материалы автора

Читайте также

Тошнотная. Первая победа Карпина в сборной России
Россия — Финляндия, мужской ЧЕ по волейболу: где смотреть и во сколько начало
«Так играть нельзя ни при каких тренерах и условиях». Черданцев — о победе над Кипром и хейте болельщиков
ЧМ-2022, отборочный турнир: Расписание и результаты матчей 5 сентября
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд