Аспинэлл: «Ган весь обвешан массивными мышцами. Хотелось бы проверить его кардио»

Боец тяжелого веса UFC Том Аспинэлл (11-2, 4-0 в UFC) считает, что выносливость временного чемпиона Сирила Гана еще не была по-настоящему протестирована.

«Ган — блестящий боец, много раз пересекался с ним, дважды дрался против ребят из его команды (нокаутировал Баду локтями в UFC и нокаутировал Букичу в CW подставкой от лоукика — Прим. «СЭ»), он был в их углу, очень приятный парень. Я бы очень хотел проверить кардио Гана, потому что он весь обвешан массивными мыщцами. Пока его кардио смотрелось отлично, но хотелось бы испытать его [кардио] в более конкурентном бою, чем были у него раньше», — сказал Аспинэлл в интервью ютуб-каналу MMA On Point.