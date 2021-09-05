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Аспинэлл: «Миочичу пора заканчивать. Мне было бы грустно видеть, как его снова нокаутируют»

18:15
Том Аспинэлл. Фото Instagram
Том Аспинэлл. Фото Instagram
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Боец тяжелого веса UFC Том Аспинэлл (11-2, 4-0 в UFC) считает, что лучшие годы бывшего чемпиона Стипе Миочича уже позади.

«Я согласен с тем, что он величайший тяж в истории ММА. Он лучше всех остальных. В последнем бою ему не то чтобы не повезло, но он напоролся на удар. Его подловили. Честно, думаю, лучшие годы Стипе позади. Ему пора заканчивать. Он достаточно заработал, всего достиг, ему больше нечего доказывать. Если он будет драться с Нганну снова, его, скорее всего, опять нокаутируют. Мне было бы очень грустно видеть это», — сказал Аспинэлл в интервью ютуб-каналу MMA On Point.

4 сентября Аспинэлл нокаутировал Сергея Спивака на UFC Vegas 36. Английский боец идет в промоушене на четырех победах подряд.

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Никита Горшенин все материалы автора

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