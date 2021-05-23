Уайт – об уходе Фелдера из ММА: «Он действительно начинает новую карьеру»

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал решение бойца легкого и полусреднего дивизионов Пола Фелдера завершить карьеру в ММА.

«Да, у него была невероятная карьера здесь, и теперь он начинает, ну, я бы не сказал, что начинает… Но он действительно начинает новую карьеру. Он невероятный комментатор. Он проделал здесь потрясающую работу, и я рад за него. Поздравляю с тем, что он сделал для нас в прошлом, и я с нетерпением жду совместной работы с ним в будущем», – сказал Уайт о Фелдере в интервью ESPN.

О том, что Фелдер завершает бойцовскую карьеру стало известно во время турнира UFC Vegas 27, который он комментировал в прямом эфире.

В ММА 36-летний Фелдер успел провести 23 поединка, выиграв в 17-ти из них. В последнем бою в ноябре прошлого года он проиграл Рафаэлю Дос Аньосу судейским решением.