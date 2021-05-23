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Киргизский боец ММА не отпускал соперника после удушающего приема. Рефери пришлось применить физическую силу

12:26

На турнире по смешанным единоборствам WEF 35, который проходил 19 мая в Кызыл-Токой (Киргизия), едва не произошел трагичный случай.

В главном событии вечера местный боец Дулотбек Нарматов встречался с бойцом из Узбекистана Саидбурхоном Саидакбаровым. В первом раунде Нарматов поймал оппонента на удушающий прием (гильотина), но не отпустил соперника даже после сдачи и требования судьи остановить поединок. Рефери пришлось силой душить за горло Нарматова, чтобы он наконец-то отпустил оппонента.

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