Киргизский боец ММА не отпускал соперника после удушающего приема. Рефери пришлось применить физическую силу

На турнире по смешанным единоборствам WEF 35, который проходил 19 мая в Кызыл-Токой (Киргизия), едва не произошел трагичный случай.

В главном событии вечера местный боец Дулотбек Нарматов встречался с бойцом из Узбекистана Саидбурхоном Саидакбаровым. В первом раунде Нарматов поймал оппонента на удушающий прием (гильотина), но не отпустил соперника даже после сдачи и требования судьи остановить поединок. Рефери пришлось силой душить за горло Нарматова, чтобы он наконец-то отпустил оппонента.