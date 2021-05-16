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Уайт прокомментировал бой Чендлера против Оливейры: «Невероятное главное событие, потрясающий первый раунд»

08:37
Дана Уайт. Фото AFP
Дана Уайт. Фото AFP
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Глава UFC Дана Уайт остался доволен главным событием турнира UFC 262, в котором бразилец Чарльз Оливейра победил американца Майкла Чендлера и стал новым чемпионом легкого дивизиона.

«Невероятное главное событие. Оба бойца достойно показали себя, и да, Оливейра оказался сильнее. Потрясающий первый раунд», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

В активе 31-летнего Оливейры теперь 31 победа и 8 поражений в ММА. На счету 35-летнего Чендлера 22 победы, 6 поражений.

«Я не удивлен теми стечениями обстоятельств, которые привели Оливейру к чемпионству. В этой игре все сводится к таймингу. Хабиб завершил карьеру, Конор проиграл Порье, теперь у них состоится трилогия, Чендлер победил Хукера и был готов драться с кем угодно, учитывая все эти обстоятельства в дивизионе я могу заявить, что выдалось невероятное главное событие», — добавил Уайт.

Оливейра смог реабилитироваться после сложной первой пятиминутки и нокаутировать Чендлера во втором раунде передним левым боковым.

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