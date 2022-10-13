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Сегодня, 10:41

Уайлдер готов провести бой с Нганну

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер подтвердил, что он задумывался о потенциальном поединке с чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну по правилам бокса.

«Мы обсуждали это с моим менеджером Элом [Хэймоном], — сказал Уайлдер в интервью Insider. — Есть старая поговорка: «Если это принесет деньги, в этом есть смысл». Это был бы интригующий бой, который вызывал бы большой интерес аудитории. Кто знает, возможно, в будущем мы подеремся. Этот бой невозможно будет пропустить!»

Уайлдер в следующем бою подерется с финским супертяжеловесом Робертом Хелениусом (31-3). Бой состоится 15 октября на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.

Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Сирила Гана (10-1) 22 января на турнире UFC 270 в Анахайме, США. На данный момент камерунец восстанавливается после операции на колене.

Деонтей Уайлдер
Франсис Нганну
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