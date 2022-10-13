Монсон заявил, что не получал повестку: «Надеюсь, ситуация может быть решена без призыва большого числа мужчин из России»
Монсон заявил, что не получал повестку в военкомат
Ветеран ММА Джефф Монсон в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, получал ли он повестку в рамках частичной мобилизации.
«Я не получал повестку. Я надеюсь, что эта ситуация в Украине может быть решена без призыва большого числа мужчин из России.
Сейчас я только что закончил снимать и монтировать документальный фильм с моим другом о людях Донбасса. Это очень хорошо», — сказал Монсон «СЭ».
21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.
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