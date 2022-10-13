Аскар Аскаров: «Я готов биться за титул»

Российский боец UFC Аскар Аскаров (14-1) прокомментировал прошлое поражение Кай Кару-Франсу (24-10), а также выразил уверенность в том, что подерется за титул.

«Насчет прошлого боя. Я не дрался год, перенес операцию руки. Из-за этого все пошло не так, как я хотел, — сказал Аскаров на пресс-конференции UFC. — Но на этот раз я хочу доказать, что готов на 100 процентов.

Я смотрел его [Брэндона Ройвала] бои. Он очень крепкий, идет до конца. Но я дрался с очень сильными ребятами, даже сильнее Брэндона. Я буду драться до конца. Я готов на 100 процентов. Я это докажу.

Сначала я должен выиграть Брэндона, потому что он очень сильный соперник. К титульному бою я давно был готов. Но я сломал руку, из-за этого мне пришлось залечивать травмы, был простой. Я думаю, сейчас все получится. Надеюсь, все будет так, как я хочу".

Аскаров подерется с Брэндоном Ройвалом (14-6) 15 октября на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США.