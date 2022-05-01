Названы бойцы, получившие бонусы по итогам UFC on ESPN 35

UFC объявила имена бойцов, которые получили бонус в размере 50 тысяч долларов по итогам UFC on ESPN 35.

Денежный приз за «Выступление вечера» получили Йоандерсон Брито (13-3) и Франсиско Фигейредо (13-4), которые оформили досрочную победу. Брито победил Андре Фили (21-9) техническим нокаутом в 1-м раунде, а Фигейредо оформил Даниэлю Ласерду (11-3) сабмишн в 1-м раунде.

Также бонус за «Бой вечера» получил Марлон Вера (19-7), который единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46) одолел Роба Фонта (19-6) в главном событии вечера турнира. Более того, эквадорец удостоился двойной награды, так как Фонт был лишен бонуса из-за того, что он не сделал вес к бою.

Турнир UFC on ESPN 35 состоялся 30 апреля в Лас-Вегасе, США.