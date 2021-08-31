У Минакова сменился соперник на турнире Bellator 269 в Москве
15:08
Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков сразится с Саидом Соумой из Суринама на турнире Bellator 269 в Москве, сообщает FightTime со ссылкой на пресс-службу организации.
Изначально соперником россиянина должен был стать Тайрел Форчун из США. О причинах замены не сообщается.
28-летний Саид Соума провел два поединка в Bellator, уступив решением судей Тайрелу Форчуну, и нокаутировав Ронни Маркеса.
Минаков вернулся в Bellator в 2019 году и провел два боя. В первом он проиграл Чейку Конго по решению судей, а во втором нокаутировал Тимоти Джонсона.
Турнир Bellator 269 состоится 23 октября в Москве.
Дополнительная информация:
https://fighttime.ru/news/item/25922-u-vitaliya-minakova-smenilsya-sopernik.html
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