У Минакова сменился соперник на турнире Bellator 269 в Москве

Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков сразится с Саидом Соумой из Суринама на турнире Bellator 269 в Москве, сообщает FightTime со ссылкой на пресс-службу организации.

Изначально соперником россиянина должен был стать Тайрел Форчун из США. О причинах замены не сообщается.

28-летний Саид Соума провел два поединка в Bellator, уступив решением судей Тайрелу Форчуну, и нокаутировав Ронни Маркеса.

Минаков вернулся в Bellator в 2019 году и провел два боя. В первом он проиграл Чейку Конго по решению судей, а во втором нокаутировал Тимоти Джонсона.

Турнир Bellator 269 состоится 23 октября в Москве.