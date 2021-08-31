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У Минакова сменился соперник на турнире Bellator 269 в Москве

15:08
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Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков сразится с Саидом Соумой из Суринама на турнире Bellator 269 в Москве, сообщает FightTime со ссылкой на пресс-службу организации.

Изначально соперником россиянина должен был стать Тайрел Форчун из США. О причинах замены не сообщается.

28-летний Саид Соума провел два поединка в Bellator, уступив решением судей Тайрелу Форчуну, и нокаутировав Ронни Маркеса.

Минаков вернулся в Bellator в 2019 году и провел два боя. В первом он проиграл Чейку Конго по решению судей, а во втором нокаутировал Тимоти Джонсона.

Турнир Bellator 269 состоится 23 октября в Москве.

Дополнительная информация:

https://fighttime.ru/news/item/25922-u-vitaliya-minakova-smenilsya-sopernik.html

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Екатерина Савостина все материалы автора

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