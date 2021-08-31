Макгрегор: «Я бы хотел еще раз подраться с Альдо»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выразил уважение экс-чемпиону полулегкого веса Жозе Альдо.

«Этот человек — великий воин. Для меня было честью разделить с ним октагон. Я бы хотел еще раз с ним подраться. Мне кажется, он заслужил большего», — приводит Bjpenn слова Макгрегора.

Поединок Макгрегор — Альдо прошел 12 декабря 2015 года на UFC 194. Тогда ирландец победил нокаутом за 13 секунд и завоевал титул полулегкого веса.