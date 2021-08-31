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Макгрегор: «Я бы хотел еще раз подраться с Альдо»

14:02
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выразил уважение экс-чемпиону полулегкого веса Жозе Альдо.

«Этот человек — великий воин. Для меня было честью разделить с ним октагон. Я бы хотел еще раз с ним подраться. Мне кажется, он заслужил большего», — приводит Bjpenn слова Макгрегора.

Поединок Макгрегор — Альдо прошел 12 декабря 2015 года на UFC 194. Тогда ирландец победил нокаутом за 13 секунд и завоевал титул полулегкого веса.

Дополнительная информация:

https://www.bjpenn.com/mma-news/ufc/conor-mcgregor-praises-legend-jose-aldo-for-his-recent-success-i-would-have-loved-to-do-it-again-he-deserved-more-i-thought/

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Никита Карин все материалы автора

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